Real Madrid, PSG : son départ du Real, son avenir... Ramos a fait quelques confidences

Après une première année catastrophique au PSG, Sergio Ramos a été un peu mieux lors de la première partie de l'actuelle saison. Le défenseur central de 36 ans a un peu plus de mal depuis la reprise mais pas de quoi l'inciter à raccrocher les crampons. Dans une interview accordée au site de l'UEFA en début de semaine, il a justifié sa saison 2021-22 ratée par la douleur d'avoir mis fin à seize années de vie commune avec le Real Madrid : « Quitter le Real était évidemment un très grand changement. Mon objectif est toujours de continuer à gagner. J’ai beaucoup gagné avec le Real, mais je pensais que c’était une bonne occasion de changer d’air… pour essayer d’aider une équipe comme le PSG. Tout était très difficile au début. Il faut trouver un logement et s’installer, surtout quand on vient en famille, avec quatre enfants. Le processus a été un peu difficile au début, mais tout s’est bien passé ».

Pour ce qui est de son avenir, l'Andalou a les idées claires : il veut rester dans le football. Il se voit "comme président de club, directeur sportif ou entraîneur, parce que ce qui donne l'adrénaline, c'est le football, que c'est tout ce (qu'il aime) et tout ce (qu'il sait) faire". Il pourrait donc recroiser la route du Real Madrid à l'avenir, même s'il doit plutôt s'imaginer officier au FC Séville, son club de cœur.