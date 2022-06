Real Madrid, PSG : Tchouaméni, une clause pour concurrencer Benzema et Mbappé !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Officialisé hier, le transfert d'Aurélien Tchouaméni est désormais effectif. Le milieu de terrain est arrivé en provenance de l'AS Monaco moyennant 80 M€ plus 20 M€ de variables. Ce dimanche, Marca a donné plus d'indications sur ces fameux bonus et même le montant du fixe. Déjà, le Real Madrid ne voulait débourser que 65 M€ mais la concurrence de Liverpool et du PSG a incité ses dirigeants à s'aligner rapidement sur les exigences monégasques.

Mais le plus savoureux réside dans les bonus. Marca informe que 10 premiers millions devraient tomber assez rapidement dans les caisses de l'ASM, correspondant certainement à un certain nombre de matches. Mais les 10 M€ suivants... Ils ne seront versés par le Real Madrid que si Tchouaméni est consacré Ballon d'Or ! C'est devenu une habitude dans les gros transferts. On se souvient que l'OL l'avait fait en 2009 au moment du départ de Karim Benzema au Real. Les Gones devraient voir ce bonus tomber avant la fin de l'année. En revanche, Manchester United n'aura jamais à le verser à Monaco pour Anthony Martial. Voilà en tout cas Tchouaméni placé bien involontairement en concurrence avec ses coéquipiers de l'équipe de France Karim Benzema et Kylian Mbappé...

Todos los detalles del contrato y las cláusulas de Tchouaméni https://t.co/9N766vX3OZ — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 12, 2022

Pour résumer Les détails du transfert d'Aurélien Tchouaméni de l'AS Monaco au Real Madrid ont fuité. Et une clause rapportera 10 M€ au club de la Principauté si jamais le milieu de terrain remporte... le Ballon d'Or, trophée tant convoité par Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur