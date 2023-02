Real Madrid, PSG : un affront de Benzema à Messi et Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Quelques semaines après le Ballon d'Or, voici donc les trophées Fifa The Best. Une manifestation, et plusieurs récompenses, organisée ce soir à Paris, avec, entre autres, le meilleur joueur, le meilleur entraîneur, le meilleur gardien, etc...

Une distinction retient surtout l'attention et c'est celle du meilleur joueur, avec trois finalistes que sont Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi et Kylian Mbappé du PSG. L'occasion pour l'émission El Chiringuito de demander, sur les réseaux sociaux, à ses fidèles suiveurs de donner le potentiel lauréat. Et sur plus de 38 000 votants, c'est sans surprise Karim Benzema qui a été désigné comme le favori.

Précision, et elle est de taille, seules comptent les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022. Messi venait alors de gagner la Coupe du monde, au contraire de Mbappé et Benzema. Réponse ce soir.