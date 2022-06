Real Madrid, PSG : une manœuvre de Sergio Ramos pour décrocher le Ballon d'Or a fuité

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

L'Espagne se délecte actuellement de la diffusion de messages et appels échangés par Luis Rubiales, président la Fédération, avec des acteurs du monde du football. Hier soir, l'émission El Larguero a dévoilé des WhatsApp que le patron de la RFEF a envoyé à Sergio Ramos, à l'époque où celui-ci était capitaine de la Roja et encore défenseur du Real Madrid. En 2018, avant la Coupe du monde, Ramos a voulu négocier une prime de 500.000€ pour chaque joueur en cas de demi-finale ainsi qu'une montre de luxe. Rubiales a estimé que c'était trop. On ne sait pas comment se sont conclues les négociations mais rappelons que l'Espagne, favorite du tournoi, n'a pas franchi le premier tour.

Autre événement marquant : au printemps 2020, Ramos envoie un message à Rubiales pour lui demander son appui dans la course au Ballon d'Or 2020 ! Le président de la Fédération lui répond évidemment qu'il n'a aucun pouvoir à ce niveau mais le défenseur central persiste : il doit faire jouer ses réseaux pour appuyer sa candidature à la récompense individuelle suprême. Qui sera finalement annulée pour cette année en raison de la pandémie de covid. Mais que Robert Lewandowski, vainqueur de la C1, aurait certainement décroché alors que le Real de Ramos avait été sorti en 8es...

Los 'audios' entre Ramos y Rubiales: "Me gustaría que me ayudaras por el tema del Balón de Oro" https://t.co/8CROUjSxjn — Otsoa (@OtsoaLasaia) June 29, 2022

Pour résumer Des messages échangés par Sergio Ramos avec le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, ont fuité. Il est notamment question d'une demande d'appui dans la course au Ballon d'Or 2020... finalement annulé pour cause de pandémie de covid !

Raphaël Nouet

Rédacteur

