Real Madrid, PSG : Vinicius Jr couvre d'éloges Ancelotti, Modric et Neymar

Toujours très souriant et affable, Vinicius Jr était en conférence de presse ce mercredi. Et à le voir rayonner devant les micros comme sur le terrain, on ne jurerait pas que le Brésil va disputer un quart de finale de Coupe du monde. L'ailier a évoqué de nombreux sujets mais surtout rendu hommage à pas mal de monde, notamment Carlo Ancelotti : "Il me donne toujours de la confiance, l'affection dont j'ai besoin. Il est comme un père pour moi. Il fait ça avec moi et avec tous les joueurs. Ronaldo a dit qu'Ancelotti avait été son meilleur entraîneur, et il ne parlait pas seulement des parties tactique et technique mais aussi de sa façon de vivre avec les footballeurs, de traiter les grands joueurs. Je l'embrasse fort, son affection me remplit de joie. Il m'envoie tout le temps des messages".