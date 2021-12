Real Madrid : quatre nouveaux joueurs dont Camavinga positifs au Covid-19

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Après quelques jours de repos accordés par Carlo Ancelotti, les joueurs du Real Madrid ont fait leur retour ce mercredi à l’entraînement. Mais alors que tous les précédents cas de Covid-19 ne sont plus positifs (Marcelo, Luka Modric, Marco Asensio, Rodrygo, Andriy Lunin, David Alaba), quatre nouveaux joueurs de la Casa Blanca ont été testés positifs au virus.

Il s’agit du gardien belge, Thibaut Courtois, du milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, du milieu de terrain uruguayen, Federico Valverde, et de l’ailier gauche brésilien, Vinicius Junior. Ils manqueront donc le déplacement à Getafe, le 2 janvier, et possiblement le match de Coupe du Roi face Alcoyano, le 5 janvier, et la réception de Valence, le 8 janvier