Real Madrid : Xabi Alonso ouvre la porte à un retour

Ancien joueur légendaire du Real Madrid de 2009 à 2014, Xabi Alonso pourrait revenir au Real Madrid, cette fois-ci en tant qu'entraîneur de l'équipe A. Raul ou Arbeloa pourraient également envisager cette option. Nommé en octobre dernier au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso garde la tête froide.

La tête à Leverkusen pour le moment

Ancien entraîneur des jeunes au Real Madrid, Xabi Alonso occupe actuellement le poste d'entraîneur du Bayer Leverkusen depuis octobre dernier. Associé aux Merengues, tout comme Raul et Arbeloa, en raison du possible départ de Carlo Ancelotti en juin 2024, Xabi Alonso reste concentré sur son équipe actuelle. "Real Madrid ? Chaque chose en son temps. Je suis très heureux. Maintenant que je suis là, je suis très heureux et ce qui doit arriver dans le futur se verra. Normalement, dans le football, quand vous pensez à moyen-long terme, vous perdez l'attention sur ce qui est le plus proche de vous, et en ce moment, je ne pense qu'à ce que nous avons ici", a déclaré Xabi Alonso à MARCA. Il ajoute également que le projet du Bayer Leverkusen "est très excitant" et qu'il est dans une phase "de développement et d'apprentissage". Xabi Alonso a réalisé une bonne saison en Bundesliga, mais il devra faire face à la concurrence de ses anciens coéquipiers s'il souhaite rejoindre le Real Madrid.

➡ @XabiAlonso a MARCA: "¿𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝? 𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐚 𝐬𝐮 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨..."



📌 El entrenador del Bayer Leverkusen solo tiene 'ojos' para su actual equipo



🖊️ @arubio_marca https://t.co/3Bx2rGNtsA — MARCA (@marca) July 26, 2023

