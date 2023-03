Real Madrid : quitter les Merengue reste la plus grande erreur de sa carrière

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Un buteur, un vrai. Qui a oeuvré dans différents championnats et brillé dans deux clubs, Manchester United et le Real Madrid. C'était il y a plus de dix ans et Ruud van Nistelrooy n'a rien oublié. Notamment pas son départ de la capitale espagnole, alors qu'il avait moins de temps de jeu et qu'un jeune attaquant français venait de signer au Real.

"Pellegrini a fait signer Karim Benzema, Kaká et Ronaldo. Il n’y avait plus de place pour moi. Je l’ai accepté, notamment parce que j’avais 33 ans. Je voulais participer à la Coupe du monde 2010 et j’ai donc décidé d’aller à Hambourg. J’ai pris cette décision trop rapidement. Avec le recul, je n’aurais pas dû quitter Madrid, c’est la plus grosse erreur de ma carrière. En plus, ce n’était pas le bon moment pour ma famille de partir non plus".

C'est dit.