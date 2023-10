Real Madrid : Sergio Ramos prépare une célébration polémique face aux Merengue

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Samedi soir, Sergio Ramos risque d'avoir un gros pincement au cœur au moment de pénétrer sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan. Car l'adversaire du soir ne sera autre que ce Real Madrid où il a passé 16 années, de 2005 à 2021. Selon son ancien partenaire Guti, Sergio Ramos ne devrait pas célébrer un but s'il trouve le chemin des filets face aux Merengue. Question de respect.

Il risque de froisser les supporters sévillans en ne célébrant pas

Mais pour le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre, s'il ne célèbre pas, Ramos se mettra à dos les supporters du FC Séville, qui n'ont déjà pas tous apprécié son retour cet été, lui qui les a chambrés à de nombreuses reprises quand il était au Real. Bref, le défenseur a le cul entre deux chaises avant ce choc. Mais il devrait se méfier : la dernière fois qu'il a anticipé une célébration, c'était avant d'affronter le Barça (0-1) et c'est lui qui avait inscrit l'unique but de la partie... contre son camp.

😮 "Si RAMOS no celebra un GOL ante el MADRID, se va a enfadar más gente del SEVILLA que madridistas si lo celebra".@EduAguirre7 despeja dudas en #ChiringuitoRamos. pic.twitter.com/leG3SRZRxi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2023

