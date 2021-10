Real Madrid : Rennes, son transfert, Benzema...Camavinga raconte tout

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le départ

"Ça s’est fait très rapidement. Avec ma famille, on a attendu que les choses se concrétisent. Dès que j’ai su qu’il y avait la possibilité d’aller là-bas, je n’ai pas hésité une seconde. Les miens sont toujours à Madrid. Mes petits frères et sœurs sont à l’école, ils vont vivre avec moi à Madrid. Même si mon père fait des allers-retours puisqu’il aime beaucoup Rennes."

Le Stade Rennais

"On garde des liens très forts, même avec les joueurs qui sont partis depuis. On discute souvent sur Snapchat. Dès que j’aurai des jours de repos, j’essaierais d’aller là-bas. Le Stade Rennais m’a formé, c’est mon club formateur et je lui dois beaucoup. Je lui serai reconnaissant à vie, sinon je ne serais pas là où je suis maintenant."

Le Real Madrid

"Tout est grand dans ce club ! C’est une autre dimension. Les installations, les chambres, tout est grand. Ce sont des joueurs humbles qui m’ont mis directement à l’aise. Ils me font quelques blagues même si je ne parle pas bien espagnol. Benzema ? Il met à l’aise tout le monde. En tant que Français, c’est sûr que c’est plus simple. Je suis à côté de lui à table, on rigole ensemble. Il m’a expliqué comment tout se passait ici, si j’ai besoin de quelque chose je lui demande."