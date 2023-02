Real Madrid : retour plus tôt que prévu pour Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Touché à l'arrière de la cuisse droite depuis la victoire jeudi dernier du Real Madrid face à Valence (2-0), Karim Benzema n'a pas été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial des clubs où les Merengue affronteront ce mercredi le club égyptien d'Al Ahly en demi-finale.

Podcast Men's Up Life

Benzema de retour pour la finale ?

Mais en cas de qualification du champion d'Europe en finale du Mondial des clubs, l'attaquant français rejoindra ses coéquipiers au Maroc tout comme Thibaut Courtois et Eder Militao, également en phase de reprise. Comme annoncé ce mardi par Carlo Ancelotti en conférence de presse, les trois pourraient jouer la finale et donc faire leur retour sur les terrains plus tôt que prévu. Encore faut-il que le Real Madrid vienne à bout d'Al Ahly.

🔴 Benzema, Courtois et Militao rejoint l'équipe jeudi au Maroc en cas de qualification pour la finale. Ils pourraient jouer. — Real France (@realfrance_fr) February 7, 2023

Pour résumer Touché à l'arrière de la cuisse droite depuis la victoire jeudi dernier du Real Madrid face à Valence (2-0), Karim Benzema pourrait finalement disputer la finale du Mondial des clubs avec les Merengue.

Fabien Chorlet

Rédacteur