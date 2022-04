Real Madrid : Rodrygo en héros, turn-over pour City, Piqué chambré... Les 3 choses à retenir du match du sacre face à l'Espanyol

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Un sacre en pensant déjà à Manchester City

Carlo Ancelotti ayant choisi de prioriser le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City, Karim Benzema, Vinicius Jr, Toni Kroos, Dani Carvajal et Ferland Mendy ont démarré sur le banc face à l'Espanyol. Un choix qui n'a pas freiné les Merengue et permis de refaire de la fraîcheur en vue du choc de mercredi. Entré en fin de partie, Karim Benzema a continué à soigner ses stats sur une passe de son comparse Vinicius Jr.

Rodrygo a vu double

Ses deux comparses de l'attaque invités à souffler, Rodrygo a pris les choses en main, trompant à deux reprises (32e et 42e) Diego Lopez. A chaque fois, le Brésilien a bénéficié du travail des coiffeurs : de Marcelo, passeur décisif sur l'ouverture du score, et de Mariano Diaz sur le second but.

Bernabeu n'a pas raté Piqué

Au cœur de la fête du titre, Santiago Bernabeu n'a pas oublié d'avoir une pensée pour le FC Barcelone et Gérard Piqué. A l'heure de jeu, le public s'est adonné à un chant contre le défenseur catalan : « Piqué, bâtard, salue le champion ». De bonne guerre après les récents propos de "Shakiro" qui avait préféré dire du bien de l'Espanyol plutôt que du club de la Capitale...





Alexandre Corboz

Rédacteur