Real Madrid : Ronaldo, Mbappé, le Ballon d'Or… Benzema lâche ses vérités

C'est un Karim Benzema détendu qui s'est présenté devant les médias hier en fin d'après-midi, à 24h du choc face à l'Inter Milan à San Siro. Le Lyonnais de 33 ans a accepté d'évoquer tous les sujets, sans langue de bois, exception faite de l'arrivée de Kylian Mbappé en fin de saison (« Nous savons quel joueur il est... Mais concentrons-nous sur le match. J'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet »).

Il a notamment été question de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, avec qui il a constitué un formidable trio, aujourd'hui remplacés par Vinicius et Eden Hazard. « C'est une autre époque et il y a d'autres joueurs. Ce que j'ai fait avec Bale et Cristiano est terminé, ils ont marqué beaucoup de buts, c'est un trio qui restera toujours dans ma mémoire. Eden et Vinicius sont deux grands joueurs, nous avons aidé l'équipe avec des buts et des passes décisives. Nous verrons ce qu'il se passe à la fin. »

"Tout le monde veut le Ballon d'Or"

Un journaliste l'a même questionné sur le Ballon d'Or, dont la liste des nominés sera dévoilée en début de mois prochain. « Cela ne m'empêche pas de dormir, c'est le rêve de tout joueur, mais le plus important est ce que je fais avec mon équipe. Si je peux aider à gagner des titres, je le fais. Je mérite d'être à ce niveau, tout le monde veut le Ballon d'Or. »

