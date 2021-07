Real Madrid : Ronaldo, Raul, Casillas… l'incroyable dérapage de Florentino Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La révélation fait grand bruit en Espagne depuis le début de la journée. Florentino Pérez a déjà fait savoir qu'il allait poursuivre en justice ceux qui en sont à l'origine mais le mal est fait : au cours d'une conversation privée (mais enregistrée) en 2006, le dirigeant, qui venait de démissionner du Real Madrid, a méchamment taclé la plupart de ses stars, notamment les idoles Raul et Iker Casillas.

« Zidane est un gars formidable. Mais Ronaldo est une canaille, point. Ce sont tous des canailles. Ils sont mauvais... Casillas n'est pas le gardien de but du Real Madrid. Il ne l'a jamais été. Il a été la plus grosse erreur que nous ayons faite. Les supporters le défendent tellement... Mais bon, c'est l'une des grandes arnaques. Le deuxième est Raul. Les deux grandes escroqueries du Real Madrid sont d'abord Raul et ensuite Casillas. Raul est mauvais, il pense que Madrid est à lui et il utilise tout ce qui est à Madrid, tout ce qu'il a développé, pour son propre bénéfice. Lui et son agent. C'est à cause de lui que le Real Madrid va mal... Je suis parti entre autres à cause de lui. »

