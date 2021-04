Real Madrid : sa saison, le titre, Messi, le FC Barcelone...Benzema lance le Clasico !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Le grand rendez-vous est programmé samedi. LE choc tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour un Clasico qui, bien entendu, n'aura pas la même saveur sans public. Reste toutefois une autre évidence : le match sera décisif dans l'obtention du titre de champion d'Espagne, les deux équipes comptant 1 et 3 points de retard sur l'actuel leader, l'Atletico Madrid.

A quelques heurtes du duel, l'attaquant français du Real, Karim Benzema, s'est longuement confié sur les ondes de LaLiga TV. En rêvant tout d'abord sur son exceptionnelle saison (24 buts, 6 passes décisives au compteur). "Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison. Chaque année, je recommence à zéro et je vise de faire mieux. Je suis sur une bonne série de buts et j'espère la maintenir pour aider l'équipe, pour prendre des points au classement et continuer à gagner des matches. Je suis libre, je fais ce que j'aime, j'aide dans la construction et je suis à la conclusion. Comme je l'ai dit, il reste des matches à jouer. Je pense donc que cette Liga va se jouer sur le fil."

Il faudra, pour Zidane et ses joueurs, impérativement battre le FC Barcelone pour espérer une fin de Liga heureuse. Et qui dit Barça dit nécessairement Lionel Messi. "Les Catalans aiment avoir la possession, ils ont un bon gardien et puis bien évidemment ils ont Messi. Il est tellement important pour Barcelone, sur tous les points. On doit s’occuper de lui car c’est un joueur qui fait tout à Barcelone. Donc on doit faire attention car il est très dangereux."