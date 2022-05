Real Madrid : Salah et van Dijk aptes pour la finale de Ligue des Champions ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

S'il reste encore deux semaines, le Real Madrid est déjà rentré de plain-pied dans la préparation de sa finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Alors que Carlo Ancelotti a tout le loisir de faire tourner ses cadres en Liga dans l'attente de la finale de Paris, il n'en est pas de même pour Jürgen Klopp, lancé sur un quadruplé historique et qui joue tous les coups à fond.

Après la Coupe de la Ligue, les Reds ont remporté samedi la FA Cup au dépend de Chelsea (0-0, 6-5 aux tab). Un match qui a cependant eu un prix pour le technicien allemand qui, après avoir perdu Fabinho sur blessure il y a quelques jours, a vu Mohamed Salah et Virgil van Dijk sortir sur blessure lors de ce match.

Klopp : « Tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas grave »

A l'issue de la rencontre, Jürgen Klopp a cependant donné des nouvelles très rassurantes du buteur égyptien et de son défenseur néerlandais : « Les deux vont vraiment bien. Tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas grave. Le prochain match est mardi. C'est trop tôt pour savoir s'ils seront là mais je pense qu'ils vont bien tous les deux ».

Salah s'est plaint d'une gêne musculaire et est sorti par précaution. De son côté, Van Dijk a ressenti un pincement au genou et a préféré couper court à son match. A Liverpool, on est aussi dans la gestion de la finale...

Alexandre Corboz

Rédacteur