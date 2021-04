Real Madrid : Sergio Ramos, un gros coup dur signé FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Avant-hier, en conférence de presse, le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, s'est énervé après qu'un journaliste lui a demandé pourquoi il avait sélectionné un Sergio Ramos revenant tout juste de blessure et pourquoi il l'avait fait aussi peu jouer. L'ancien Barcelonais a expliqué sur un ton ferme qu'il sélectionnait les meilleurs et faisait jouer les joueurs les plus en formes. L'Andalou de 35 ans fait partie des premiers mais pas des seconds.

Le problème, c'est que Ramos s'est plaint hier lors de l'échauffement d'un genou. Et que les examens passés ce jeudi révèlent qu'il est de nouveau blessé ! Il va manquer le prochain mois de compétition, dont la réception du FC Barcelone en Liga et la double confrontation avec Liverpool en Champions League. Un très gros coup dur pour lui qui veut prolonger et, pour son club qui perd sa clef de voûte défensive. Un coup dur qui, mine de rien, porte la griffe du Barça, Luis Enrique étant un ancien joueur, ancien entraîneur et socio blaugrana…