Real Madrid – Shakhtar Donetsk (2-3) : Zidane plaide coupable et cherche des solutions pour le Clasico !

Son Real Madrid battu pour la deuxième fois en quelques jours à Valdebebas, Zinédine Zidane n'a pas souhaité incriminer ses hommes pourtant en difficulté durant 45 minutes face au Shakhtar Donetsk (défaite 3-2). Le Français a donc plaidé coupable pour cette défaite qui fait franchement tâche à trois jours du Clasico sur la pelouse du FC Barcelone.

« Je suis responsable »

« C'était une mauvaise première mi-temps, pas tant pour les joueurs. Ils sont sur le terrain et ils courent. Mais je n'ai pas vu l'équipe comme je le voulais et quand vous ne voyez pas l'équipe comme vous le vouliez, c'est de votre faute. Heureusement, nous avons eu une réaction en seconde période, car ils ne méritent pas ça, ce sont des champions et ça me dérange. Je suis responsable et je dois chercher des solutions, car cela ne peut pas arriver. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Ils sont sur le terrain et ont besoin de solutions », a fait savoir Zizou.

Désormais, Zinédine Zidane va devoir trouver des solutions pour se relancer au Camp Nou et il n'exclut pas des changements dans son onze de départ. « Je vais réfléchir et réfléchir. Le turn-over contre Donetsk ? C'est dû à l'accumulation de matches tous les trois jours car les joueurs ne se reposent jamais mais bon, il n'y a aucune excuse. Ce sont des décisions que j'ai prises et je dois trouver ce qui nous amènera à redevenir forts et à gagner. Et j'ai quelques jours ».