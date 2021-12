Real Madrid, Stade Rennais : Camavinga achève l’année sur une très bonne note

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Quelle année 2021 pour Eduardo Camavinga ! Après avoir connu ses premiers pas avec l’équipe de France fin 2020, le jeune milieu de terrain a fêté sa majorité avant de réaliser une seconde partie de saison poussive au Stade Rennais puis d’être transféré au Real Madrid cet été.

En Espagne, le joueur de 19 ans a réalisé des premiers pas prometteurs avant de rentrer dans le rang progressivement compte tenu de la concurrence accrue dans l’entrejeu merengue. En début de semaine, Camavinga a même eu la désagréable surprise d’être testé positif au Covid-19 avec plusieurs de ses coéquipiers.

Depuis, leur situation s’est arrangée. « Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga et Federico Valverde ont été testés négatif et seront disponibles pour affronter Getafe dimanche (14h), a assuré Edu Aguirre hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Ils ont cependant encore besoin d’un test négatif pour avoir le feu vert de la Liga. »

❗️COURTOIS, CAMAVINGA y VALVERDE han dado NEGATIVO y podrían estar ante el Getafe.



➡️Necesitan dar un nuevo negativo en el test de LaLiga.@EduAguirre7 lo explica en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/8pWUFLYTt1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 31, 2021