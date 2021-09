Real Madrid, Stade Rennais : très mauvaise nouvelle pour Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le Real Madrid s’apprête à recevoir le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions (21h). Dans un stade Santiago-Bernabeu enfin rénové, les hommes de Carlo Ancelotti ont l’occasion de confirmer leur joli succès à Milan lors de la 1ère journée de la compétition face à une formation moldave à leur portée.

Pour ce faire, le coach de la Casa Blanca a créé la sensation en convoquant Toni Kroos ! Absent depuis plus d'un mois et demi en raison d'une pubalgie, le milieu de terrain allemand (31 ans) se sent mieux et pourrai postuler dans l’entrejeu merengue.

Kroos de retour et déjà convoqué !

« Je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, après six, sept mois de douleurs, j'ai effectué le troisième entraînement d'équipe d'affilée complètement sans douleur, a-t-il confié dans la presse allemande. J'ai déjà eu des plaintes en mars et je savais qu'il y avait quelque chose sur mon os pubien. Mais il était difficile pour moi d'arrêter car je devais jouer les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions, puis le championnat d'Europe. Ça n'a pas marché. »

Le retour de Kroos n’est pas une très bonne nouvelle pour Eduardo Camavinga (18 ans), qui sait qu’il va avoir un concurrent de taille au milieu de terrain. Reste désormais quand savoir si Kroos aura le coffre pour retrouver une place de titulaire à part entière.