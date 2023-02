Real Madrid : stats de rêve, Ancelotti sous le charme, Benzema porté aux nues

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Une habitude. Qui sidère semaine après semaine. Hier soir, face à Elche, et sur pénalty certes, Karim Benzema a un peu plus marqué l'histoire du Real Madrid de sa formidable empreinte. Avec un doublé et désormais un chiffre rare : 230, soit son nombre de bus inscrits sous le maillot merengue depuis qu'il a rejoint le club espagnol en 2009.

Il dépasse une autre légende madrilène, Raul, et n'a plus devant lui qu'un certain Cristiano Ronaldo (311). Logique, dès lors, que son entraîneur, Carlo Ancelotti, sorte la brosse à reluire et ne cache plus son admiration devant les performances de son attaquant.

"Ce que représente Benzema au Real Madrid ? C'est un joueur qui n'est pas seulement un attaquant. Il combine bien avec ses coéquipiers, un attaquant qui est toujours prêt dans la surface de réparation et nous aide beaucoup dans la possession. Karim fait une carrière fantastique. J'espère qu'il continuera, car tous les fans du Real Madrid le demandent à ce niveau."