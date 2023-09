Real Madrid : Tchouaméni impressionné par un coéquipier

Recruté pour 133,9 millions d'euros, Jude Bellingham a réalisé des débuts fantastiques avec le Real Madrid. En 4 matchs de Liga, le milieu de terrain international anglais a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive avec les Merengue. Au micro de Téléfoot ce dimanche, son coéquipier français, Aurélien Tchouaméni a validé ses débuts.

« Sur le terrain, c'est top d'avoir un joueur comme lui car il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Franchement, chapeau à lui », a commenté son compère du milieu de terrain au Real Madrid. Mercredi, Jude Bellingham fera ses débuts avec la Casa Blanca en Ligue des Champions face à l’Union Berlin. À voir si l'Anglais va aussi briller sur la scène européenne avec le Real Madrid.

"Ce qui me surprend avec Jude, c'est comment il fait pour être à chaque fois dans la surface et mettre autant de buts !"



Coéquipiers de Bellingham au Real Madrid, Camavinga et Tchouaméni racontent les qualités du milieu anglais (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/RoUqu3YjaN