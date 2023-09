Real Madrid : Tchouaméni joue déjà gros face à l'Union Berlin

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Tout n'est pas rose dans le ciel du Real Madrid, vainqueur de ses cinq premiers matches de Liga et qui aborde avec confiance la réception de l'Union Berlin ce soir en Champions League. Les performances d'Aurélien Tchouaméni interrogent, à en croire AS, et le milieu français serait même bien inspiré d'assurer face aux Allemands sous peine de faire un tour sur le banc lors des prochaines échéances !

Un réveil ou le banc

A Carlo Ancelotti, il n'a pas échappé que l'ouverture du score de la Real Sociedad (2-1) samedi lui est imputable. Ou encore qu'il n'a touché que 43 ballons pendant l'heure qu'il a passé sur la pelouse, plus faible total pour un Merengue après Joselu. La Maison Blanche attendait une sentinelle de type Casemiro, qui oriente le jeu et fait barrage aux actions adverses. Tchouaméni est loin du compte pour le moment. L'incompréhension est d'autant plus grande à Madrid que l'ancien Monégasque a brillé avec les Bleus contre l'Irlande (2-0) il y a deux jeudis. Tout le monde espère qu'il va montrer son meilleur visage, sinon...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

❌ Tchouameni no encuentra su sitio



👉Tuvo una pobre actuación en el partido contra la Real: participó poco en el juego y no recuperó ningún balón



🇪🇺 Hoy, nueva oportunidadhttps://t.co/PkQrTNyI0o — Diario AS (@diarioas) September 20, 2023

