Real Madrid : Tchouaméni s’est moqué du club et présente ses excuses !

Le Real Madrid a encre réalisé une remontada dont il a le secret hier à Villarreal. Menés de deux buts à la pause, les hommes de Carlo Ancelotti ont comblé leur retard pour finalement s’imposer grâce à une réalisation de son milieu de terrain Dani Ceballos dans le money-time (3-2).

Ce succès a été marqué par une polémique exra-sportive signée Aurélien Tchouaméni. Blessé et absent pour cette rencontre attendue après la claque reçue contre le FC Barcelone dimanche en Supercoupe d’Espagne (1-3), le milieu des Bleus était à Paris pour voir de la NBA ! Grillé sur place, Tchouaméni a dû se confondre en excuses.

« Je m'excuse auprès de mon club, du staff technique, de mes coéquipiers et des supporters madrilènes pour ma présence à un événement à un moment où nous étions en jeu en Coupe. J'ai été attentif à tout moment à ce qui se passait à Villarreal mais je n'ai pas fait la bonne chose. Je suis vraiment désolé », a-t-il affirmé sur Twitter.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍