Real Madrid : Tebas a un atout qui a fait trembler les puissants pour lutter contre le PSG

Javier Tebas a donc tenu parole et attaqué en justice le PSG mais également Manchester City pour le dopage financier de leurs propriétaires. Le président de la Liga a également lancé une procédure contre Nasser al-Khelaïfi en raison du conflit d'intérêt que représente sa double casquette de président du club de la capitale et de beIN. Mais d'après le journaliste du New York Times Tariq Panja, qui avait révélé le lancement de la Super League il y a deux ans et qui collabore avec Romain Molina, ces procédures ont très peu de chances d'aboutir. Notamment parce que City a réussi à contourner les règlements très stricts de la Premier League, ce qui prouve que ce que font le Qatar et Abou Dabi est inattaquable, bien que moralement répréhensible.

Mais Panja rappelle que Tebas a su bien s'entourer concernant le procès en France. En effet, l'avocat Juan Branco est un activiste politique qui a pris parti en faveur des Wikileaks lors des révélations qui avaient fait trembler le monde de la finance. Avec un tel soutien, Javier Tebas réussira peut-être à faire entendre raison aux instances et à mettre un terme au dopage financier qui fait tant de mal au football...

La Liga have hired young French lawyer Juan Branco to lead its claim in France. Branco has acted on behalf of Wikileaks and described as a "political activist, writer and lawyer". Bon chance a tous