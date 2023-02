Real Madrid : Tebas frappe fort dans la polémique Vinicius !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En Liga, il ne se passe plus une semaine sans que Vinicius Jr soit une cœur d'une polémique. Au début, ce sont ses célébrations qui ne plaisaient pas à ses adversaires. Puis sa façon de jouer, très provocatrice. Et désormais, ce sont ses insultes. L'ailier du Real Madrid répond qu'il ne fait que répondre aux joueurs et publics adverses, qui le cherchent constamment. Il ne cesse de réclamer l'appui des autorités, jurant être victime de racisme.

Dans l'émission El Chiringuito, le président de la Liga, Javier Tebas, a sifflé la fin de la récréation, lassé que l'on parle davantage de ces faits divers que du jeu proposé par son championnat : "Nous avons un problème et il faut trouver une solution, a-t-il déclaré. Nous avons créé une commission, nous travaillons sur tous les matches du Real Madrid, dans les zones où il pourrait y avoir des insultes. Il y aura trois ou quatre inspecteurs de la Liga pendant ces matches pour suivre de près ce qui se passe dans les tribunes avec Vinicius. La Liga ne peut pas avoir un joueur insulté sur chaque terrain, et gravement insulté qui plus est. Vinicius doit pouvoir jouer sur chaque terrain sans être insulté. C'est notre objectif, avec lui comme avec d'autres joueurs."