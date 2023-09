Real Madrid : Tebas se moque ouvertement de Pérez et du club !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le don de faire parler de lui. Et ce à chaque fois, ou presque, qu'il prend la parole. Ainsi est Javier Tebas, patron de la Ligue de football espagnol, bien connu sur ses positions tranchées sur le PSG, les finances du FC Barcelone, le fair-play financier et...le Real Madrid !

Critiquer et déformer

A l'occasion d'une rencontre avec les médias, Tebas a été interrogé sur ses relations avec Florentino Pérez, le président madrilène. Lisez la réponse : "Je n’ai plus eu de contact avec le président de Madrid depuis deux ans et demi. Difficile de contacter quelqu'un lorsque l’on passe tout son temps et toute sa journée, à critiquer, déformer les choses et à organiser des compétitions comme la Super League."

Pérez appréciera....

Tebas y su relación con Florentino:



🗨 "Desde hace dos años y medio no mantengo contacto con el presidente del Madrid".



🗨 "Es difícil mantenerlo cuando estás todo el día, directa o indirectamente, criticando, tergiversando cosas y organizando competiciones como la Superliga". pic.twitter.com/FuOloXxbQs — Relevo (@relevo) September 13, 2023

Podcast Men's Up Life