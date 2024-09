Real Madrid : terrible casse tête en vue pour Ancelotti !

La blessure du défenseur central du Real Madrid, Eder Militao, ne va pas arranger les affaires de Carlo Ancelotti. Le Brésilien souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite et devrait être absent entre 10 et 15 jours. Une blessure qui s'ajoute aux indisponibilités de David Alaba, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Joan Martinez. Tous devraient manquer à l'appel lors de la prochaine journée de Liga face à la Real Sociedad.

Carvajal repositionné ?

Pour composer sa défense centrale, Ancelotti ne peut compter que sur le seul Antonio Rudiger. Selon Relevo, deux options sont à envisager. La titularisation de Jesus Vallejo, que le Real a prêté ces dernières saisons, où un repositionnement dans l'axe de Dani Carvajal. Le jeune Jacobo Ramon fait figure de troisième option pour le technicien italien.

Ancelotti tiembla con el parte de guerra y Vallejo cruza los dedos.



📌 La baja de Militao se une a las de Mendy y Tchouameni en el drama defensivo del equipo blanco.



✍️ @gcabeza https://t.co/lIIt2bMybK — Relevo (@relevo) September 6, 2024