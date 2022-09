Real Madrid : Toni Kroos a ridiculisé le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On a parfois l'impression que les réseaux sociaux ont été inventés pour que les supporters du Real Madrid et du FC Barcelone puissent se titiller en permanence. Chaque jour, les deux camps rivalisent d'imagination pour rabaisser le rival honni, se moquer ou pointer du doigt là où ça fait mal. Et il arrive que certaines moqueries deviennent virale tant elles font mouche.

C'est le cas de la dernière en date pensée par un fan merengue. En l'occurrence, il s'agit d'une comparaison : celle du palmarès international de Toni Kroos et du Barça. L'Allemand a remporté cinq fois la Champions League, la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs, avec le Bayern Munich puis avec le Real. C'est plus que le FCB, qui a également décroché 5 C1 et 5 Supercoupes mais qui n'a gagné le Mondial qu'à trois reprises... Toujours très respectueux, même de ses adversaires, l'Allemand se trouve donc bien involontairement au centre d'un tacle XXL.