Real Madrid : Toni Kroos désigne le vainqueur et se moque du Ballon d'Or !

Le Ballon d'Or 2024 était promis à Vinicius mais il devrait bel et bien lui échapper. Un véritable coup de tonnerre. C'est Rodri et non le Brésilien qui s'apprête à être sacré, ce soir à Paris. Ce que vient de confimer Toni Kroos, au micro de The Icon League.

"Rodri va gagner"

"Rodri va gagner. Je n'ai jamais vu l'importance des récompenses individuelles dans le football, elles n'ont pas leur place", a glissé l'Allemand. Avant d'ajouter : "Les récompenses individuelles en foot on s'en fout. Si ça t'intéresse, il faut jouer au tennis!"

“Evidentemente será Rodri” 😅



Según los medios de comunicación, el favorito Vinicius Junior no será nombrado ganador esta noche en París. Esto dice su Toni sobre esta decisión. #TheIconLeague pic.twitter.com/u3JXMTrwvq — Toni Kroos Argentina. 🇦🇷 (@ToniKroosArg) October 28, 2024