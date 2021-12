Real Madrid : un 8e cas de covid toucherait les Merengue, décimés à Bilbao

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si ça continue, le Real Madrid va envoyer son équipe B à San Mamès… En effet, après Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale et Lunin, les Merengue pourraient enregistrer un huitième cas de covid dans leur effectif. David Alaba ne s'est pas entraîné ce matin avec son équipe et il a passé un test pour savoir s'il était infecté. D'après Marca, il y a peu d'espoir pour qu'il soit négatif et que le grand défenseur autrichien soit titulaire demain à Bilbao.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenté de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. L'entraîneur du Real a expliqué que ces nombreuses absences étaient une chance pour les habituels remplaçants de faire leurs preuves. Mais on a connu mieux que San Mames pour cela. Et le Real Madrid, déjà tenu en échec par Cadix (0-0) ce week-end, doit impérativement reprendre sa marche en avant…

#RealMadrid ⚪



😷Alaba no se ha entrenado esta mañana por precaución a la espera de los resultados de los testhttps://t.co/g2AKOELqPE — Diario SPORT (@sport) December 21, 2021