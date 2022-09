Real Madrid : un ancien coach du PSG pour succéder à Carlo Ancelotti ?

S'il est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024, il n'est pas certain que Carlo Ancelotti n'étire son aventure dans la Maison blanche jusqu'à cette date. Déjà l'été dernier, l'Italien de 63 ans avait laissé entendre qu'il songeait de plus en plus à la retraite et que les Merengue seront la dernière équipe qu'il entrainera.

En fonction du résultat de la saison 2021-22, il est possible que le « Mister » ne choisisse de tirer sa révérence l'été prochain. Dans cette optique, Florentino Perez aurait déjà un peu réfléchi à sa succession... avec le recrutement d'un coach ayant déjà remporté la Ligue des Champions à la tête d'un autre club et qui est également passé par le PSG.

En effet, selon The Athletic, Thomas Tuchel – qui a tout juste été démis de ses fonctions à Chelsea – serait le premier choix du Real en cas de départ de « Don Carlo ». Une perspective qui enchanterait l'Allemand, choqué de son renvoi chez les Blues, et qui apprécie énormément la Liga.

?￰゚ホヨ| Real Madrid could be Tuchel’s next logical destination if Carlo Ancelotti leaves next summer. La Liga is the most likely scenario. @TheAthleticUK