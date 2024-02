Real Madrid : un champion du monde met en garde les Merengue avec Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Interviewé par AS, Emmanuel Petit a émis quelques réserves concernant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid en fin de saison. Car, si le champion du monde 98 reconnaît un grand talent à l'actuel attaquant du PSG, il constate aussi qu'il a un besoin impérieux d'être tout le temps au centre de l'attention et qu'il boude très facilement, par exemple s'il ne joue pas à son poste favori...

"Nous sommes tous fatigués en France"

"Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème. Non seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership. Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et s’il va à Madrid, il devra jouer comme attaquant, comme il l’a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n’est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions et aucune réponse. Nous sommes tous fatigués en France. Tous les six mois, c’est la même histoire. "Ça va ? Est-ce que tu vas rester ? Il est content ? Avez-vous pris un bon petit-déjeuner ce matin ? A-t-il bien fait caca ?". Je peux comprendre que les joueurs soient eux aussi contrariés par cette situation car toute l’attention est tout le temps tournée vers Mbappé. On ne parle pas du PSG, on parle toujours de Mbappé. Cela pourrait donc être un problème pour certains joueurs de gérer cette situation. Et c’est pour ça que j’ai dit que j’en avais marre d’en parler toutes les trois semaines."

