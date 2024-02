Real Madrid : un coup de patte de Modric offre la victoire sur le FC Séville

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En cette semaine au cours de laquelle il a été question de son départ en fin de saison, de la proposition de Carlo Ancelotti d'intégrer son staff ou encore du fait que Kylian Mbappé allait hériter de son numéro 10, le fait que ce soit Luka Modric qui donne la victoire au Real Madrid ce soir face au FC Séville (1-0) est tout sauf anodin. C'est la preuve que tous les Madrilènes sont hyper concernés par cette saison qui pourrait devenir historique, même ceux qui jouent moins, peu ou pas assez à leur goût.

Huit points d'avance sur le Barça

Face à un FC Séville accrocheur, le Real a eu toutes les peines du monde à prendre les trois points. Il a eu un but refusé par la VAR en première période et a donc dû attendre la 81e minute que Modric fasse parler sa technique, entre dribble déroutant et frappe enroulée du droit. Avec ce succès, la Maison Blanche reprend huit points d'avance sur le FC Barcelone, en attendant que Gérone affronte le Rayo Vallecano demain.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA

🤩💎 LUKA MODRIC libère le Real Madrid d'un SUPER GOLAZIC !!

✨ Un enchainement contrôle orienté + frappe poteau rentrant tout simplement MAGIQUE !https://t.co/IxOgf698KB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2024

Podcast Men's Up Life