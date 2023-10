Real Madrid : un ex de l’ASSE et une recrue du RC Lens font de l’ombre à Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Deuxième en 2021 (Pedri sacré) et troisième en 2022 (Gavi n°1), Jude Bellingham s'avance dans l'édition 2023 du Golden Boy avec le statut d'immense favori. Sa deuxième partie de saison 2022-23 exceptionnelle avec Dortmund, même s'il a loupé les derniers matches ayant vu le BvB manquer le titre en Bundesliga d'un but, et surtout son arrivée fracassante au Real Madrid (10 buts pour ses 10 premiers matches) en font le candidat n°1 à la succession du Barcelonais. Le quotidien Tuttosport, qui a créé ce trophée récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, vient de réduire la liste des 100 nominés à 25.

Xavi Simons et Jamal Musiala, ses principaux rivaux

Bellingham a évidemment survécu à l'écrémage. Ses principaux rivaux ont pour nom Xavi Simons (PSV-PSG-Leipzig) et Jamal Musiala (Bayern Munich). Mais parmi les 25 derniers candidats encore en lice, on trouve plusieurs noms bien connus en France comme le milieu du RC Lens Andy Diouf, arrivé cet été en provenance de Bâle après sa formation à Rennes, l'attaquant du Bayern Mathys Tel, également formé au SRFC, le milieu du PSG Warren Zaïre-Emery et enfin Lucas Gourna-Douath, qui a éclos à l'ASSE et évolue désormais au Red Bull Salzbourg. Beaucoup de beau monde ! Le nom du vainqueur sera dévoilé en décembre.

