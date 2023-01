Real Madrid : un Français dans l'œil du cyclone malgré la qualification dans le derby

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Ferland Mendy a quitté la pelouse du Bernabeu en larmes, hier soir, juste avant la mi-temps du quart de finale de Coupe du Roi contre l'Atlético (1-3 a.p.). Blessé, le latéral gauche français pourrait être absent au pire moment de la saison, c'est-à-dire quand les choses sérieuses commencent. Mais il en faut plus pour émouvoir les Espagnols. Car ce vendredi matin, les journalistes ayant suivi le derby ne mâchent pas leurs mots à l'égard de l'ancien Lyonnais, passé au travers.

Ainsi, on peut lire dans AS : "Aux fraises sur le but de Morata. Il commet une erreur flagrante, sortant dans un no man's land et laissant totalement déserté son couloir, dans lequel Nahuel Molina s'engouffre pour servir son attaquant. Avant de se blesser, il a signé une prestation de très faible qualité. Très faible et sans pointer le bout de son nez en attaque. Il sort encore plus toucher qu'il ne l'était". Sachant qu'Eduardo Camavinga l'a bien suppléé à son poste, il se pourrait que Mendy suive la fin de saison depuis le banc à son retour de blessure...