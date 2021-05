Real Madrid : un joueur de l'Atlético chambre les Merengue sur Twitter !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L'Atlético Madrid a remporté la Liga hier grâce à sa victoire à Valladolid (2-1), alors que le Real Madrid a battu Villarreal (2-1) sur le fil avec un but et une passe décisive de Karim Benzema. Une victoire inutile pour les Merengue, et un titre que les Colchoneros n'ont pas manqué de fêté.

Si Luis Suarez s'est payé le Barça, son ancien, club, l'Anglais Kieran Trippier a lui envoyé un message au Real sur Twitter : « Madrid est rouge », a-t-il posté. En peignant la capitale espagnole, de sa main, aux couleurs de son club.