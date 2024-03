Real Madrid : un joueur du FC Nantes défend le provocateur Vinicius Jr

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce samedi, le Real Madrid retrouve Mestalla. Il y a un an, le match des Merengue à Valence avait méchamment dérapé, Vinicius Jr étant victime d'insultes racistes. Ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était un débordement du Brésilien interrompu par un deuxième ballon, alors présent dans la surface de réparation valenciane, dégagé involontairement par... Eray Cömert dans les pieds de l'ailier. Interrogé par Marca sur ce triste épisode, le défenseur central aujourd'hui au FC Nantes a dédouané le joueur du Real Madrid.

"Ce type d’acte raciste n’est en aucun cas acceptable"

"Quand j’ai vu la vidéo, cela m’a semblé drôle, évidemment. Le fait est que j’ai frappé le deuxième ballon et, par malchance, il a touché l’autre. Ce n'était pas mon intention de frapper le ballon et d'interrompre le jeu, je voulais le mettre près du jeu pour que l'arbitre puisse voir le deuxième ballon et qu'il arrête le jeu car le deuxième ballon était dans notre zone et l'arbitre ne l'avait pas vu. L'incident ? On ne peut dire que les supporters de Valence sont racistes, ils ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Vinicius Jr est un joueur spécial. Tous les joueurs acquièrent leur motivation dans des moments particuliers et peut-être que lui est motivé lorsque les supporters rivaux sont en colère. Il pense peut-être : "Vous êtes en colère contre moi, mais je vais vous montrer ce que je peux faire". On ne le sait pas mais il est possible qu'il aime montrer ce qu'il a en lui quand les gens sont contre lui. Je ne sais pas ce qu'il pense mais même s'il a provoqué, ce que ces gens ont fait dans le stade est inacceptable. Même si Vinicius a provoqué, ce type d’acte raciste n’est en aucun cas acceptable."

