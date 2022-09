Real Madrid : un Merengue clairement menacé avant le derby contre l'Atlético Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'est la célébration du moment. Effectuée, à chacun de ses buts, par l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Et comme ce dernier est en grande forme, avec quatre buts lors des quatre derniers matches, il se dit en Espagne, que l'attaquant pourrait, dimanche soir, partager ses pas de danse avec les supporters de l'autre club de Madrid, l'Atlético.

Pas une bonne idée, visiblement. Ce qu'a confirmé le milieu de terrain des Colchoneros, Koke, très, très clair face aux médias. "S’il marque un but et qu’il décide de danser, c’est sa décision. Chacun a sa façon d’être et célèbre les buts comme il veut. Mais oui, il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal".

Ambiance...