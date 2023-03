Real Madrid : un Merengue a dégoupillé face au Real Betis

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Inefficace devant le but, le Real Madrid a concédé ce dimanche un match nul et vierge sur la pelouse du Real Betis (0-0), à l'occasion de la 24e journée de Liga, et pointe désormais à 9 points du FC Barcelone.

Podcast Men's Up Life

La colère de Lucas Vazquez au moment de sa sortie

Titulaire sur le côté droit de la défense merengue, Lucas Vazquez, qui a été cataclysmique, multipliant les mauvais choix et les centres hasardeux, est sorti dès la 59e minute de jeu, remplacé par Dani Carvajal. Comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur Twitter par le compte @RMadridFrance_, l'Espagnol a pété un câble au moment de s'asseoir sur le banc, frappant avec son pied dans un siège et balançant sa parka remise par un membre du staff de Carlo Ancelotti.

Pour résumer Sorti avant l'heure de jeu lors du match nul entre le Real Betis et le Real Madrid (0-0), Lucas Vazquez n'a pas caché sa colère d'être remplacé, frappant avec son pied dans un siège et balançant sa parka remise par un membre du staff de Carlo Ancelotti.



Fabien Chorlet

Rédacteur