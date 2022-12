Real Madrid : un Merengue mêlé à une énorme affaire terroriste !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Mercredi, une énorme opération policière s'est déroulée en Allemagne, mobilisant 3.000 hommes. L'objectif : procéder à l'arrestation d'un groupuscule d'extrême droite qui prévoyait de faire un coup d'Etat en attaquant plusieurs cibles stratégiques, dont le Bundestag, le parlement allemand. Cent trente logements, bureaux et entrepôts ont été perquisitionnés et vingt-cinq personnes arrêtées. Dont l'une est très proche d'une star du Real Madrid.

Ce vendredi, le quotidien Bild annonce que l'un des participants à ce coup d'Etat est un célèbre cuisiner Frank Heppner, connu pour ses talents personnels mais également parce qu'il est le beau-père de David Alaba ! L'un des enquêteurs a annoncé que Heppner "faisait partie du bras militaire de la troupe terroriste et plus précisément de l'état-major des soldats du putsch". Une révélation assez incroyable quand on sait que ce chef étoilé originaire de Munich a 62 ans et n'avait jamais fait parler de lui en mal. Qu'il ait été au courant ou pas de cette triste histoire, le défenseur central du Real Madrid doit traverser des moments difficiles...