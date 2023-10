Real Madrid : un nouveau phénomène est né à Madrid, le PSG enrage !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En ce début de saison, Aurélien Tchouaméni est en train de prendre une nouvelle dimension au Real Madrid. En compagnie de son compatriote Eduardo Camavinga, les deux Français ont réussi le petit exploit de prendre la place du tandem Modric – Kroos.

Le PSG a raté le coche en 2022 pour Tchouaméni

Au sein de la Maison blanche, Tchouaméni est désormais surnommé le « phénomène » et s’affiche même comme l’un des leaders de cette nouvelle génération qui a pris le pouvoir cette saison chez les Merengue.

Comme le rapporte la presse madrilène, relayée par le compte Twitter RMadrid actu, l’un des principaux faits d’armes de l’ancien Monégasque est le fait d’avoir choisi le Real plutôt que les pétrodollars du PSG. En effet, à l’été 2022, au moment de son départ du Rocher, Tchouaméni avait le choix entre Madrid et Paris et il avait recalé l’offre francilienne pourtant plus rémunératrice. A Madrid, on a de la mémoire…

