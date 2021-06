Real Madrid : un premier gros problème pour Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Carlo Ancelotti, nommé nouvel entraîneur du Real Madrid, est arrivé en début de semaine à Valdebebas pour commencer à planifier la pré-saison. À l'heure actuelle, l'effectif merengue, orphelin de Sergio Ramos, est composé de 29 joueurs.

Problème, comme le révèle le média madrilène AS, seulement 15 joueurs seront présents pour la reprise de l'entraînement le 5 juillet. Et pour cause, 12 joueurs disputent actuellement l'Euro 2021 et la Copa America (Courtois, Varane, Alaba, Militao, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Hazard, Rodrygo, Vinicius Junior, Benzema).

En fonction des résultats de chacun, ils feront leur retour au fur et à mesure. C'est pourquoi Carlo Ancelotti fera appel à plusieurs jeunes de la Castilla durant la préparation estivale.

