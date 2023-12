Real Madrid : un retour totalement inattendu est acté !

Ancien joueur du Real Madrid de 2000 à 2005, Santiago Solari remplace Manuel Fernandez au poste de directeur du football au Real Madrid. Le premier cité est arrivé en novembre 2022, à un poste non précisé, comme l’annonce The Athletic. L’Argentin était souvent aperçu dans les déplacements de l’équipe première en Ligue des Champions, mais son arrivée au poste de directeur du football était inattendue.

Durant la saison 2018-2019, l’ancien milieu de terrain est promu entraîneur de l’équipe première. Avant d’être remplacé par Zinédine Zidane en fin de saison, après un bilan très mitigé.

🚩



Change in Real Madrid's organisational chart: Santiago Solari has replaced Manuel Fernandez as Football Director.



For @TheAthleticFC https://t.co/B3VrH3VyJA