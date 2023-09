Real Madrid : une défaite contre l'Atlético, Griezmann et Morata en bourreaux

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Sale soirée pour le Real Madrid ce dimanche. Les Merengue, privés de Vinicius, malade, alors qu'il devait effectuer son retour, se sont inclinés sur le terrain de l'Atlético (1-3).

Le Barça leader de la Liga

Après l'ouverture du score rapide d'Alvaro Morata, c'est Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros de doubler la mise suite à une offrande de Saul. Toni Kroos, d'un superbe but, a réduit le score peu avant la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, Morata, lui aussi servi par Saul, a inscrit le but du break. Et le score aurait pu être plus large puisqu'Hermoso a vu sa tentative heurter la barre. A noter que les trois buts de l'Atlético ont été inscrits de la tête. Et que c'est maintenant le Barça qui est en tête de la Liga.

Podcast Men's Up Life