Real Madrid : une grave accusation frappe Zinédine Zidane !

A Madrid, Zinédine Zidane jouit d'une réputation immaculée. Comme joueur puis comme entraîneur, il a tout gagné avec les Merengue, laissant l'image d'un homme aussi talentueux que modeste. Raison pour laquelle les supporters aimeraient le voir revenir sur le banc pour la troisième fois. Mais dans l'émission d'El Chiringuito la nuit dernière, l'ancien joueur devenu journaliste Jorge D'Alessandro a balancé une bombe sur le champion du monde 2018.

Il voulait faire de la place à son fils

Selon lui, si Zidane s'est opposé au recrutement de Kepa Arrizabalaga en 2017, c'est tout simplement pour faire de la place à son fils Luca ! Sauf que son rejeton, aujourd'hui à Eibar, n'a pas réussi percer chez les Merengue, qui ont été contraints de faire venir Thibaut Courtois un an plus tard. Aujourd'hui, Courtois est blessé et Kepa est arrivé à Madrid, en prêt de Chelsea, pour prendre le relais. Quant à Luca Zidane, à 25 ans, il n'a pas la carrière que son père espérait visiblement pour lui...

