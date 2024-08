Real Madrid : une grosse surprise aux côtés de Mbappé face à l'Atalanta ?

Dans trois jours, le Real Madrid voyagera à Varsovie, en Pologne, pour y affronter l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe. Il devrait s'agir du premier match de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs. Le Français a repris mercredi, comme nombre d'internationaux, mais il devrait être opérationnel pour cette affiche. Le staff fait en tout cas tout pour qu'il soit apte à jouer. La question est : qui sera à ses côtés ?

Un trio Güler-Mbappé-Vinicius ?

Lors de l'entraînement du jour, Carlo Ancelotti a testé deux tridents offensifs. Dans le premier, on trouvait Kylian Mbappé, Vinicius Jr et... Arda Güler ! Le second était composé de Rodrygo, Endrick et Brahim Diaz. Le compte X Real France annonce que l'entraîneur italien essaye toutes les combinaisons possibles afin de trouver la plus performante et que celle alignée ce dimanche n'est pas forcément celle qui débutera mercredi. Mais un trio avec Güler à gauche et Vinicius à droite offrirait une quantité de centres incroyables à l'attaquant de pointe. Ce serait idéal pour lancer la carrière de Mbappé chez les Merengue...

Ce matin, le staff a testé une attaque Guler - Mbappé - Vinicius puis Rodrygo - Endrick - Brahim.



