Real Madrid : une légende de l’OM promet le Ballon d’Or à Benzema

Karim Benzema ne s’en cache plus : décrocher un Ballon d’Or fait partie de ses derniers objectifs en carrière. À 34 ans, le Graal lui avait échappé cette année mais Jean-Pierre Papin estime qu’il est désormais le grand favori pour la prochaine récompense au vu de ses récentes performances XXL sous le maillot du Real Madrid.

« Ce que Karim a fait depuis le début de saison marque les esprits. Quand vous signez un triplé en Ligue des champions, ça marque plus que le reste. Alors quand vous récidivez le tour d’après… Chaque votant agira en fonction de ce qu’il a vu mais cela me paraît difficile de ne pas voir ses deux triplés, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Jouer au Real Madrid ? C’est une arme supplémentaire, c’est sûr. Une grosse arme en plus. »

L’ancien buteur de l’OM, sacré en 1991 au firmament de sa carrière, en a profité pour désigner ses deux plus grands rivaux dans la course au prochain Ballon d’Or. « Aujourd’hui, dans les trois qui ressortent, vous avez Karim, Kylian (Mbappé) et Lewandowski. Je ne vois pas qui d’autre peut se targuer d’être Ballon d’Or, a-t-il poursuivi. Pour moi, c’est l’un de ces trois-là même si, pour le prochain, qui sera décerné sur la saison 2021-2022, après l’élimination du PSG en Ligue des champions, ce sera peut-être un peu plus dur pour Kylian. »

Voici la une du journal L'Équipe du 12 avril 2022 : https://t.co/d9aiIeWG30 pic.twitter.com/8NT6Q0T2N4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 12, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur