Real Madrid : Ancelotti fait une nouvelle victime en interne

L'information est donnée par la Cadena Ser. Et tend à prouver qu'une figure emblématique du Real Madrid va bientôt tirer sa révérence. Ainsi, Raul, plus de 300 buts en 741 matches, l'ancien attaquant, devenu entraîneur de la Castilla, l'équipe réserve, devrait aller voir ailleurs pour trouver un banc de touche au plus haut niveau.

Il n'est toujours pas considéré comme un possible successeur de Carlo Ancelotti et ne l'était déjà pas lorsque Zinédine Zidane était sur le banc de touche. Une situation qui a eu raison de sa patience.