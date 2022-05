Real Madrid : une légende tricolore impose de donner le Ballon d'Or à Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Récapitulons : sur la saison 2021-22, Karim Benzema a remporté la Ligue des Nations avec l'équipe de France, la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Champions League avec le Real Madrid, a inscrit 46 buts en 48 matches toutes compétitions confondues tout en délivrant 15 passes décisives. Le monde entier avait rigolé quand Florentino Pérez lui avait prédit le Ballon d'Or à son arrivée à Madrid en 2009 mais aujourd'hui, il est l'immense favori d'un trophée qui récompensera pour la première fois un joueur pour ses prestations sur l'intégralité d'une saison.

Et ce n'est pas Thierry Henry qui dira le contraire ! Consultant pour une chaîne britannique hier soir au Stade de France, le champion du monde 98 a déclaré : « Je voulais juste dire quelque chose pour France Football ou qui que ce soit qui vote. Fermez les votes, Benzema l'a gagné. Bye ». Il est vrai qu'hormis Thibaud Courtois, on ne voit pas qui a été autant décisif et autant récompensé que le Français cette saison...

"Close the votes, Benzema won it. Bye!"



Thierry Henry has a message for France Football on the Ballon d'Or. 👀 😂 pic.twitter.com/AyyDBDeV9p — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 28, 2022

